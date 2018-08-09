Marsilya - Toulouse maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Marsilya ile Toulouse, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Marsilya son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Toulouse, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 117 kodlu maçı oynayanlar; Marsilya galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Toulouse galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Marsilya son haftadaki Bordeaux müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Toulouse, Metz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.
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