Mart 2020'den sonra tamamen sınırlarını açtı 0:00 / 0:00

Reuters

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 2020 Mart ayında sınırlarına kapılarını kapatan Yeni Zelanda, yabancı turistlere kapılarını tamamen açtı.

Yeni Zelanda, kısıtlamaları Şubat ayında kademeli olarak hafifletmeye başlamıştı, son olarak dün gece ülkeye vizeyle giriş yapması gereken turistlere ve öğrencilere izin verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sınırların açılmasında son noktaya geldiklerini ve bunun 'inanılmaz bir an' olduğunu söyledi. Ardern, "Şubat ayından bu yana tedbirli bir süreç yürütüyoruz, dünya da pandemiye karşı tedbirlerini sürdürüyor" dedi.

Diğer yandan Reuters'ın aktardığı habere göre, uluslararası öğrenciler Yeni Zelanda ekonomisine önemli katkı sağlıyor, yetkililer sınırların açılmasıyla ekonomide canlanma olması umuyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.