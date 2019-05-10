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Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Yüzde 6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,7 azaldı

Mart ayı dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5, yakıtlarda %0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,7 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %6 azaldı.

İTHALAT DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,7 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azalırken, yakıtlarda %7,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %2,3 azaldı.

Dış ticaret endeksleri, Mart 2019

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, yakıtlarda %83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %9,2 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 azalırken, yakıtlarda %2,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %18,9 azaldı.

Dış ticaret miktar endeksleri, Mart 2019



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 161,1 olan ihracat miktar endeksi %2,9 artarak, 2019 Mart ayında 165,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mart ayında 161,3 olan ihracat miktar endeksi %10 artarak, 2019 Mart ayında 177,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 05, AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında 121,2 olan ithalat miktar endeksi %0,5 azalarak, 2019 Mart ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mart ayında 148,7 olan ithalat miktar endeksi %14,6 azalarak, 2019 Mart ayında 127 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI MART AYINDA 101 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mart ayında 105,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2019 yılı Mart ayında 101 oldu.

Dış ticaret haddi, 2019 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak 101,3 oldu.

 

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