İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5, yakıtlarda %0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,7 azaldı.



İhracat birim değer endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %6 azaldı.



İTHALAT DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,7 AZALDI



İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azalırken, yakıtlarda %7,8 arttı.



İthalat birim değer endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %2,3 azaldı.



Dış ticaret endeksleri, Mart 2019

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ARTTI



İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, yakıtlarda %83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı.



İhracat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %9,2 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16,3 AZALDI



İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 azalırken, yakıtlarda %2,6 arttı.



İthalat miktar endeksi 2019 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %18,9 azaldı.



Dış ticaret miktar endeksleri, Mart 2019



