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2023 Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, ne zaman ödenecek?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şubat ayı emekli ve memur maaşlarının erken yatacağını açıklamıştı. Bu kapsamda İşçi emekli maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları ise 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. Yaşanan gelişmelerinin ardından mart ayı emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Mart ayı 4A-4B-4C emekli ve memur maaşlarının ödeneceği tarih...

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  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana deprem felaketi nedeniyle şubat ayı emekli ve memur maaşlarını erken ödeneceğini açıklamıştı. Böylelikle emekli ve memur maaşı ödemeleri, 14-16, 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Yaşanan gelişmelerinin ardından mart emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, ne zaman ödenecek?" İşte emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih...
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    MART AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENİR Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mart ayı emekli ve memur maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin olarak bir açıklamada bulunmadı. Maaşların mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimizde yer alacak.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ ŞUBAT'TA ÖNE ÇEKİLDİ

    Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapıldı.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı maaşlarına ilişkin olarak Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verilmişti.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıklamıştı.

    Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat ve Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    ŞUBAT AYI EEMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATMIŞTI?

    Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

    4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödendi.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    SSK aylıklarından;

    17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta,

    21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta,

    25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, ödendi.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATTI?

    4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödendi.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

    BAĞ-KUR aylıklarından;

    25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

    27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.
  • Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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