Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana deprem felaketi nedeniyle şubat ayı emekli ve memur maaşlarını erken ödeneceğini açıklamıştı. Böylelikle emekli ve memur maaşı ödemeleri, 14-16, 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Yaşanan gelişmelerinin ardından mart emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatar mı, ne zaman ödenecek?" İşte emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih...