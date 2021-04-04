Mart ayı enflayon oranı 5 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak. Oranlar açıklanmadan önce ise gözler beklenti anketine çevrildi. İşte merak edilen detaylar...

ENFLAYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.