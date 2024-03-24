TÜİK tarafından açıklanacak TEFE ve TÜFE oranı pek çok ekonomik kalemi etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir rol oynayan enflasyon oranı rakamları araştırması sıklaştı. Peki, 2024 Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Mart ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...