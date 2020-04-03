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Mart ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)'yi açıkladı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi

Mart ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
HABERTURK.COM

 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 7.79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %10,90, imalatta %7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,08, su temininde %5,51 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,04, dayanıklı tüketim malında %11,43, dayanıksız tüketim malında %13,25, enerjide %1,53, sermaye malında %9,99 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0.91 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,32 azalış, imalatta %0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,99, su temininde %0,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,03, dayanıklı tüketim malında %1,35, dayanıksız tüketim malında %1,76 artış, enerjide %6,82 azalış, sermaye malında ise %2,01 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 25.70 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 22.46 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,71, ana metaller %3,39, diğer mamul eşyalar %2,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 

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