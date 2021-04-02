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Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu

ABD'de, ateşli silah alırken gereken sabıka kaydı için yapılan başvuruların, "bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılar neticesinde hayatını kaybettiği mart ayında rekor seviyeye ulaştığı" bildirildi.

Mart ayında 4,7 milyon ABD'li silah alırken gerekli sabıka kaydı için başvurdu
ABD'de mart ayında silah alımı için rekor başvuru
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AA

CNN'in Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) elde ettiği bilgiye göre, geçen ay yaklaşık 4,7 milyon ABD'linin, silah satın alırken istenen adli sicil kaydı almak için başvurduğu; bu rakamın, şubat ayına göre yüzde 36 artış gösterdiği belirtildi.

Sabıka kaydı başvurularının, Atlanta ve Colorado'nun Boulder şehirlerinde bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılarda ölmesi üzerine, ABD Temsilciler Meclisi'nde silah satışlarının zorlaştırılmasına yönelik tasarıların onaylandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

ABD’de pandeminin başlangıç tarihi olan Mart 2020'de birçok eyalette silah satışlarında hızlı bir artış görülmüştü. Silah stoku yapılmaması için satışlarda sınırlamaya gidildiği öğrenilmişti. Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown, "Salgın paniği ile yapılan silah alımlarından kaynaklı ölümlerde trajik bir artış yaşanabilir" ifadesini kullanmıştı.

KOVID-19 YARDIM ÇEKLERİNİN ETKİSİ

Haberde, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) salgını kapsamında federal hükümetin dağıttığı binlerce dolarlık maddi desteğin, ABD'lileri silah alımına yönlendirip satışları artırmış olabileceğine işaret edildi.

Temsilciler Meclisi 11 Mart'ta, tüm silah satışları ve transferleri için sabıka kaydı kontrollerini arttıran iki silah kontrol yasasını onaylamış, ABD Başkanı Joe Biden da 22 Mart'ta Boulder'da bir polis memuru dahil 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından silah kontrol yasasını desteklediğini açıklamıştı.

Tasarıların yasalaşması için ABD Senatosu'nda 50 Demokrat ve en az 10 Cumhuriyetçi Senatör'ün desteği gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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