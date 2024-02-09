Martha Stewart, yaptırdığı estetikleri sıraladı: Yaşım anlaşılmasın

DÜZENLİ OLARAK CİLT BAKIMI YAPTIRIYOR

Programına davet ettiği bir estetik cerrah da Martha Stewart'a bakarak, gençlik ışıltısının sırrının yanaklarına dolgu, çenesine ve boynuna kas gevşetici enjeksiyonlar ve birden fazla cilt sıkılaştırıcı cihaz kullanımı da dahil olmak üzere farklı prosedürlerin bir kombinasyonu olduğunu ortaya çıkardı.

1967’den beri düzenli olarak cilt bakımı yaptırmayı da asla ihmal etmediğini söyleyen Martha Stewart, formunu korumak için yediklerine çok dikkat ettiğini ve egzersizi ana önceliği olarak tuttuğunu söyledi.