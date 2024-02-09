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        Haberler Dünyadan Martha Stewart, yaptırdığı estetikleri sıraladı: Yaşım anlaşılmasın - Magazin haberleri

        Martha Stewart, yaptırdığı estetikleri sıraladı: Yaşım anlaşılmasın

        82 yaşındaki yazar Martha Stewart, yaptırdığı tüm estetikleri itiraf etti; "Yaş ve yaşlanmak hakkında çok fazla düşünmüyorum ama yaşımı hiç göstermek istemiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:22
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        Martha Stewart, son yıllarda sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafları ve ilerlemiş yaşına rağmen koruduğu formu ve genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. 82 yaşındaki Stewart, bu yüzden de sürekli olarak estetik müdahalelerle ilgili sorular alıyor. Ünlü isim, yıllar sonra yaptırdığı tüm estetiklerini itiraf etme kararı aldı.

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        Martha Stewart, kendi adını taşıyan programda insanların görünüşüne olan takıntısına değinip tek derdinin zarif bir şekilde yaşlanmak olduğunu söyledi. Stewart ayrıca bu konuda yardım aldığını da itiraf etti.

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        Martha Stewart, "İnternette bir selfie'mi gördüklerinde herkes konuşmaya başlıyor. Yüzümü gerdirmem, kime yaptırdığım, ne zaman yaptırdığım ve fotoğrafta ne kadar rötuş olduğu hakkında çok fazla yorum alıyorum" dedi.

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        "HERKESİN MERAKINI GİDEREYİM"

        2023'te Sports Illustrated'ın mayo sayısının kapağında yer alan en yaşlı model olarak tarihe geçen Martha Stewart, "Bu konuda herkesin merakını gidereyim" diyerek yaptırdığı estetik müdahaleleri tek tek saydı. Düzenli olarak botoks, dolgu ve cilt sıkılaştırma gibi uygulamalar yaptırdığını anlatan Stewart, gençliğini korumasını ve 82 yaşında hâlâ hem internette hem de ekranlarda bir yıldız gibi görünmesini sağlayanın aldığı bu kozmetik müdahaleler olduğunu söyledi.

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        DÜZENLİ OLARAK CİLT BAKIMI YAPTIRIYOR

        Programına davet ettiği bir estetik cerrah da Martha Stewart'a bakarak, gençlik ışıltısının sırrının yanaklarına dolgu, çenesine ve boynuna kas gevşetici enjeksiyonlar ve birden fazla cilt sıkılaştırıcı cihaz kullanımı da dahil olmak üzere farklı prosedürlerin bir kombinasyonu olduğunu ortaya çıkardı.

        1967’den beri düzenli olarak cilt bakımı yaptırmayı da asla ihmal etmediğini söyleyen Martha Stewart, formunu korumak için yediklerine çok dikkat ettiğini ve egzersizi ana önceliği olarak tuttuğunu söyledi.

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        "KAÇ YAŞINDA OLDUĞUMU KİMSE ANLAMASIN İSTİYORUM"

        Ayrıca yaşını göstermek istemediğini itiraf eden Martha Stewart, "Kaç yaşında olduğumu kimse anlamasın istiyorum" dedi. Stewart; "Yaş ve yaşlanmak hakkında çok fazla düşünmüyorum ama yaşımı hiç göstermek istemiyorum" itirafında bulundu. Stewart, bu sebeple yaptırdığı işlemler için de "İşte bu yüzden gerçekten çok çalışıyorum" dedi.

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        "ESTETİK AMAÇLI AMELİYAT OLMADIM"

        Cildi yaşlanmasın diye güneşten kaçındığını ve asla güneş koruyucu kullanmadan dışarı çıkmadığını söyleyen Martha Stewart, estetik müdahaleler yaptırsa da asla bıçak altına yatmadığını ve estetik amaçlı ameliyat geçirmediğini söylüyor.

        "Hiçbir zaman estetik ameliyat olmadım" diyen Martha Stewart, "Bunu kesinlikle söyleyebilirsiniz. Yüzümde, boynumda ya da sırtımda bıçak yok" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, Avalon

        #Martha Stewart

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