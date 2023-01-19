AA

Paylaşımlı scooter şirketi Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan projeyi kamuoyuna açıkladı.

Yapılan açıklamada, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ile 2 aydır planlanan projenin erken açıklanması kararının alındığı bildirildi.

Buna göre, Martı scooter park yeri inşa ederek, bu alanları İBB'ye hibe edecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Scooter'lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir. Görüşmelerimiz sonucunda Martı, yüksek kullanım kaynaklı Martı birikmesi olan, öncelikle 100, ardından da 500 adet İBB'nin belirleyeceği noktada ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ inşa edip İBB'ye hibe edecek" denildi.

İBB'nin‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ projesine destek vermek için bu alanlara park edilen Martı yolculuklarında yüzde 20 indirim uygulanacağı kaydedilirken, 1.5 metreden dar kaldırımların haritasının çıkartılıp parklamanın bu bölgelerde kapatılması için ilgili belediyelere destek verileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Martıların daha rahat kullanılabilmesi için belediyelerin, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması ve kaldırımların genişletilmesi adına atacağı tüm adımları desteklenecektir" ifadesi kullanıldı.

KADIKÖY TOPLATILMIŞTI

Scooter kullanımının yoğun olduğu bölgelerden İstanbul Kadıköy'de, önceki gün kaldırımlara bırakılan 153 scooter için toplatılma çalışması başlatılmıştı.

Yapılan denetimler kapsamında söz konusu 153 scooter toplanarak depolara götürülürken, bugüne kadar yapılan denetimlerde toplamda 94 bin 401 TL'lik cezai işlem uygulandı.