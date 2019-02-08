İstanbul'da "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası "martı" şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda "martı projesi" olarak biliniyordu. Yeni projeye göre terminal binaları Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenerek inşa edilecek.

2005'TE TASARLANDI, 2016'DA BAŞLADI

DHA'nın haberine göre, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi", 2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlandı. Daha sonra metro ilavesi kararı verilen projeye ilk kazma 11 Ağustos 2016'da vuruldu. İskelelerin betonarme kısımları 2017 yılında tamamlandı. Yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakıldı. Deniz tarafında çalışmalar tamamlanırken, geçen yıl şubat ayında çalışma Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan kara bölümüne henüz izin çıkmadığı için durdu. İBB yetkilileri, projenin iptalinin söz konusu olmadığını, kara tarafında ise kurul onayı beklendiğini açıkladı. Kadir Topbaş'ın 22 Eylül 2017'de istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı görevine seçilen Mevlüt Uysal, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, Kabataş projesinin iptal olmadığını, 'Martı' figürünün iptal edildiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

İBB tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara yeniden başlandı. Yeni projede ilk etapta şehirlerarası terminal binası ve şehir hatları seferlerinin yapılacağı iki ayrı iskele hizmet vermeye başlanacak. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

İSKELELER IŞIKLANDIRILIYOR

Yeni yapılacak transfer merkezi açıldığında vapur, deniz otobüsü, motor seferleri, metro hatları, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve otobüs hatlarıyla entegre olacak. Alanda şu anda 700 metrekare büyüklüğünde geçici iskele binasının yapımı sürüyor. Binanın çelik konstrüksiyon kısmı tamamlanırken işçiler çatı kaplama ve izolasyon işlerini tamamlanıyor. İlk etapta kullanılacak iskelelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İskelelerde şu anda ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.