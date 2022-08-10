Martı'ya 'Rekabet' soruşturması

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Rekabet Kurulu, paylaşımlı scooter şirketi Martı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu'nun, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü ve 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Türkiye'de elektrikli scooter kullanımının artması, son dönemde Martı'ya rakip gibi birçok şirketin faaliyete başlamasına ve yurtdışından da yabancı şirketlerin Türkiye pazarına girmesine yol açtı.

7 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Martı, Türkiye'nin 20 kentinde 46 bin araçlık filoyla hizmet veriyor.

NEW YORK'TA HALKA AÇILACAK

Martı, geçtiğimiz günlerde Galata Acquisition Corp. ile birleşmeye gideceğini açıklamıştı. Buna göre, söz konusu birleşme ile Martı Technologies Inc. unvanlı yeni bir şirket kurulacağı ve bu şirketin işletme değerinin yaklaşık 532 milyon dolar olacağı bildirilmişti.

Galata Acquisition Corp halihazırda New York Borsası'nda (NYSE) işlem görürken, dördüncü çeyrekte tamamlanması beklenen işlem sonrası Mart Technologies'in 'Mrt' kısaltmasıyla New York Borsası'nda işlem görmesi bekleniyor.