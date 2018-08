Fotoğraflar: Berk Baysal

Sarı-Lacivertli takımın deneyimli stoperi Martin Skrtel, Habertürk Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'a önemli açıklamalarda bulundu.... Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu, şampiyonluk yarışı ve daha birçok konu ile ilgili konuşan Skrtel, şu ifadeleri kullandı:

"COCU'YA HIZLICA UYUM SAĞLAMALIYIZ"

Elbette yeni bir hoca, yeni insanlar kulübe geldikçe yeni fikirler de getiriyorlar. Yeni bir oyun stili geliyor önünüze. Başta tabii ki biraz zaman aldı, hem yeni oyun stiline hem de yeni antrenman metotlarına alışmamız. Ama iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bizler profesyonel oyuncularız ve en kısa zamanda bu yeniliklere adapte olmalıyız. Hala çalışıyoruz. En kısa sürede tüm yeniliklere adapte olup bunları maçlara yansıtabilmemiz için çok çalışıyoruz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar tabii ki en iyi sonuçlar değildi ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ve Göztepe ile deplasmanda oynayacağımız maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Zor olacak ama 3 puan tek hedefimiz.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Türkiye'de hayatım çok iyi devam ediyor. Tabii sonuçlar geçtiğimiz yıllarda biraz daha iyi olsaydı daha iyi gidiyor diyebilirdim. Çünkü en azından geçen sene bazı kupalar kazanabilirdik. Bunun dışında hem şahsi hayatım hem de profesyonel hayatım gayet iyi gidiyor. Umarım böyle de devam eder.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Tabii ki her sporcu, buna biz futbolcular da dahil maçlarını kazanıp kupalar kazanmak ister. Ana hedef budur her zaman. Ben de kariyerimdeki tek şampiyonluğu Zenit ile yaşadım. Burada Fenerbahçe'de de şampiyon olmak istiyorum. Hala devam eden bir kontratım var ve bunu bir şampiyonlukla taçlandırabilirsem çok iyi olur. Daha kaç yıl futbol oynarım bilmem ama bu sürede kazanabildiğim kadar kupa kazanmak istiyorum.

"DAHA ÇOK ATMALI, DAHA AZ YEMELİYİZ"

Futbol hatalar oyunudur. Oyuncular hata yapabilir, hakemler, teknik direktörler hatalar yapabilir. Bu birazcık da rakibinizin bunu nasıl avantaja çevirdiğiyle alakalı bir durum. Geçen sene ofansif ve defansif olarak çok iyi oynadığımız maçlarda bir hatayla gol yediğimiz çok fazla maç oldu. Bunu geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz defans oyuncuları için çok önemli bir durum bu. Tabii ki her maçta gol yememek mümkün değil. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Modern futbolda savunmacılar sadece savunma, hücumcular sadece hücum yapmıyor. 11 kişi defans, 11 kişi hücum ediyorsunuz. Bu yüzden takım olarak hem attığımız golleri arttırmalı hem de yediğimiz golleri azaltmalıyız. Bu şekilde başarılı olabiliriz.

"GENÇLER HİÇBİR ŞEKİLDE DURMAMALI"

Aslında transfer ile alakalı soruların oyunculara değil de transferden sorumlu olan kişilere yöneltilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha iyi bilirler takımın ihtiyaçlarının ne olduğunu. Biz oyuncular çok fazla yorum yapmamalıyız diye düşünüyorum.Giden arkadaşlarımız için de aynı şeyler geçerli. Gitmeleri doğrultusunda anlaşmalar yapıldıysa bunun doğru olduğu düşünülmüştür, yetkili kişiler tarafından. Genç arkadaşlarımıza gelecek olursak oynadıkları maçlarda kalitelerini gösterdiklerini düşünüyorum. Ama hala çok fazla çalışmalılar. Biraz büyük maç tecrübesi edinmeleri gerekiyor. Çok çalışıp gelişmeleri ve hiçbir şekilde durmamaları gerekiyor. Zaten potansiyelleri var. Bunu avantaja çevireceklerdir. Onlara güveniyorum.

"SERTLİĞİM İNGİLTERE'DEN KALMA"

Pozisyonum gereği birazcık sert oynamam gerekiyor. Bu özelliğim biraz da İngiltere'den geliyor. Orada alıştığım oyun sistemini elimden geldiğince her zaman benimle birlikte taşıdım. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bizim işimiz rakipleri durdurmak. Onlara işleri daha zor hale getirmek. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Ama saha dışında da her zaman bir aile insanıyım. Bana saygı duyan insanlara her zaman saygı duyuyorum. Tabii ki takımlar arası futbolcular arası rekabet olacaktır ama bunun saha içinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Rakip taraftarların da bana saygı duymasında bunların etkili olduğunu düşünüyorum.

"COMOLLİ ALANINDA EN İYİLERDEN BİRİ"

Damien ile birlikte Liverpool'da 1 sezon birlikte çalışma imkanım olmuştu. Gerçekten çok büyük bir profesyonel. İşini çok iyi yapan biri. Şu anda da transfer konusundaki yeteneklerini zaten gösteriyor. Pozisyonunda en iyilerden biri o. Takıma mutlaka yardım edecektir.

"ALİ KOÇ BİZİM İÇİN İYİ OLACAK"

Yeni bir başkan var, yeni bir yönetim kurulu var. Kulüp için yeni bir dönem yaşıyoruz. Muhakkak farklı olacaktır. Biz de bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Bu sene kulüpten çok büyük beklentiler olduğunu biliyoruz. Kulüp etrafında, kulüp bünyesinde çalışan herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor şu anda. Ben de şahsi olarak şunun sözünü verebilirim ki takıma başarılar getirmek için çok fazla çalışacağız.

"YARIŞ YİNE 4-5 TAKIM ARASINDA GEÇER"

Ben bu yıl gerçekleşecek olan şampiyonluk yarışının da geçtiğimiz yıl gibi olacağını düşünüyorum. Burada yıllardır oynuyorum ve her yıl Türkiye Ligi'nin daha da güçlendiğini görüyorum. Çok fazla yeni oyuncu geliyor. Özellikle ligin başında çok fazla takım çok istekli ve enerjili oluyor. Bunu Malatya karşısında da çok net bir şekilde gördük. Bu sene de şampiyonluk yarışında 4-5 takımın olabileceğini düşünüyorum. Biz muhakkak bu yarışın içinde oluruz. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor da olur. Kasımpaşa ve Kayserispor da gerçekten çok güçlüler. Her an sürpriz yapabilecek isimler. Ama bu uzun periyotta formunu en uzun süre koruyabilen ipi göğüsler diye düşünüyorum ve umuyorum ki bu takım biz oluruz. Bunun olması için elimizden geleni yapacağız.

"KONYA'YA ATTIĞIM GOLÜ TEKRARLAMAK ZOR"

Tabii ki benim ilk işim savunma yapmak ama gol atma imkanım olduğunda çok fazla mutlu oluyorum. Çok seviyorum gol atmayı. Bu bir duran top golü olabilir, kornerden atabilirim veya Konyaspor maçındaki gibi top sürerek atabilirim. Nasıl olursa olsun gol attığımda çok mutlu oluyorum ama Konya'ya attığım gol her zaman olmayacak bir andı. Topu uzun bir mesafede sürdüm. Elbette önümde yine böyle bir fırsat olursa benzer bir gol atmayı denerim.

