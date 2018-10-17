Öne Çıkanlar
Martin Skrtel
Futbol
Haberler > Futbol

Martin Skrtel’in sözleşmesi sona eriyor!

Sarı-lacivertlilerde takımın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Martin Skrtel’in sözleşmesi 30 Haziran 2019 itibariyle sona eriyor, Ocak 2019’da da kurallar gereği istediği kulüple görüşme hakkı kazanıyor

17 Ekim 2018 Çarşamba, 12:43 | Güncelleme:
Fenerbahçe, lig ve Avrupa’da sportif anlamda sonuçları düzeltmek için çabalarken, transfer dönemi de yaklaşıyor. Hem iç transfer hem de dış transferde sarı-lacivertli kulübü yoğun günler bekliyor.

Transfer gündemindeki en önemli meselelerin başında Martin Skrtel ismi geliyor. Sarı-lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Skrtel, performansı ve liderliğiyle sembol oyunculardan biri olma yolunda hızla ilerliyor. Milliyet'te yer alan habere göre; Slovak stoperle ilgili şu anda tek sıkıntı sözleşmesinin sona eriyor olması. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek.

Kurallar gereği de Skrtel, Ocak 2019’dan itibaren istediği kulüple görüşme hakkını edinecek. Sarı-lacivertlilerde şu anda sözleşmesi bitecek oyuncular için bir adım atılmadı. Phillip Cocu’nun vazgeçilmezi olan ve oynadığı futbolla ayakta alkışlanan tecrübeli oyuncunun, takımının en iyisi olarak yorumlanıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimin de hem oyun olarak hem de profesyonel anlamda takdir ettiği Skrtel için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor.

En azından 1 sene daha Fenerbahçe’de kalması istenen Skrtel’in hedefi de EURO 2020’de oynayabilmek.. Slovakya Milli Takımı ile 100. kez sahaya çıkarak ayrı bir gururu yaşayan başarılı savunmacı, kulüp kariyerini de riske atmak istemiyor.

Öte yandan, Martin Skrtel konusunda İskoçya’da Rangers’ı çalıştıran Liverpool’dan eski arkadaşı Steven Gerrard’da takipte duruyor. Gerrard şu an için Skrtel’i takip ederken, İngiltere Premier Lig ve Championship’ten de birçok kulübün yıldız futbolcuyu izlediği bildirildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER