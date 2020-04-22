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Türkiye'nin otel dolulukları koronavirüs salgını ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle Mart ayında sert düşüşle yüzde 28.6'ya geriledi. Otel dolulukları geçen yıl aynı dönemde yüzde 63.8 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) analiz şirketi STR verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, Mart ayında doluluklar Avrupa genelinde de yüzde 26.3'lük ortalama ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Otel dolulukları Mart'ta Barcelona'da yüzde 20, Paris'te yüzde 19.5, Atina'da yüzde 14, Roma'da yüzde 6.6, Milano'da ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bu oran, görece yüksek doluluğa sahip şehirlerden Londra'da yüzde 32.7, Moskova'da yüzde 33.3 oldu.

TÜROB'un açıklamasında, "Mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70-100 arasında seyreden dünyanın en büyük

şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl Mart ayında yüzde 10-20'lere kadar geriledi" denildi. Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 55.2 azalarak, yüzde 28.6 olarak kaydedildi.

FİYATLAR DA GERİLEDİ

İstanbul'un Mart 2019’da yüzde 72.1 olan doluluk oranı, Mart 2020'de yüzde 29 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 65.8 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 14.2 düştü. Antalya'da da Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 39 Euro ile Mart 2019'a göre yüzde 18 geriledi.

Avrupa genelinde ise Mart ayında ortalama oda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5 düşüşle 92.9 euro oldu. Avrupa haricindeki bölgelere bakıldığında ise Mart ayında otel dolulukları Beijing'de yüzde 16.4, Tokyo'da yüzde 25.5, Dubai'de yüzde 37.5, New York'ta yüzde 34.5, Los Angeles'ta yüzde 42.5, Sydney'de ise yüzde 48.5 olarak gerçekleşti.