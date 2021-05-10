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Hindistan'ın en büyük otomotiv üreticisi Maruti Suzuki, 16 Mayıs'a kadar fabrikasında üretim yapılmayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada fabrikanın bakıma alınacağı belirtilirken, alınan kararın arkasında koronavirüs salgınının olduğu kaydedildi.

Küresel düzeyde yaşanan çip krizinin de şirketin aldığı kararda etkisinin olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Hindistan binek araç pazarının son 6 yılın en düşük seviyesini görmesi ve ülkede artan vaka sayılarının da üretime ara verilmesine yol açtığı kaydedildi.

Hindistan'da koronavirüse bağlı ölüm sayısı geçtiğimiz Cumartesi günü en yüksek seviyeyi görmüştü.