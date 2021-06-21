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Masaj salonu, yüzme havuzu ve saunalar açılacak mı? Masaj salonu, sauna ve havuzlar ne zaman açılıyor?

21 Haziran kabine toplantısı ile ilgili en merak edilen konulardan biri de sauan, masaj salonu ve havuzların durumu. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen masaj salonu, havuz ve saunaların açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu...

Masaj salonu, yüzme havuzu ve saunalar açılacak mı? Masaj salonu, sauna ve havuzlar ne zaman açılıyor?

Kademeli normalleşme genelgesiyle saunaların, havuzların, spor salonlarının, hamamların faaliyetlerine ara verilemesine devam edilmişti. 1 Haziran'dan beri uygulanan normalleşme kararlarına göre bazı işletmelerin faaliyetlerine devam edeceği açıklanmıştı. Peki masaj salonu, saunalar ve havuzlar açılacak mı?

MASAJ SALONU, SAUNA VE HAVUZLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Masaj salonu, yüzme havuzu ve saunaların ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamaları sonrası belli olacak...

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