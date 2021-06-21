Kademeli normalleşme genelgesiyle saunaların, havuzların, spor salonlarının, hamamların faaliyetlerine ara verilemesine devam edilmişti. 1 Haziran'dan beri uygulanan normalleşme kararlarına göre bazı işletmelerin faaliyetlerine devam edeceği açıklanmıştı. Peki masaj salonu, saunalar ve havuzlar açılacak mı?

MASAJ SALONU, SAUNA VE HAVUZLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Masaj salonu, yüzme havuzu ve saunaların ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamaları sonrası belli olacak...