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        Haberler Gündem MASAK NEDİR? MASAK'ın açılımı nedir? Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK ne iş yapar?

        Masak ne demek, açılımı nedir ve ne iş yapar?

        Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görevini yerine getiren MASAK'ın anlamı, açılımı ve görevi merak konusu oldu. 17 Şubat 1997'de faaliyetlerine başlayan MASAK'ın görevi araştırılıyor. İşte MASAK'ın görevi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:47
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        Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK gündeme geldi. Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde yer alan MASAK'ın görevi merak konusu oldu. "Masak ne demek, açılımı nedir ve ne iş yapar?" araştırmaları hız kazandı. İşte MASAK'ın açılımı ve görevine ilişkin detaylar..

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        MASAK NEDİR, AÇILIMI NE?

        Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görevini yapan MASAK'ın açılımı: Malî Suçları Araştırma Kurulu'dur.

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        MASAK NE İŞ YAPAR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.Bu anlamda MASAK’ın temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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