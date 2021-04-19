Masal bebeğin öksürük krizleri 6 saatlik ameliyatla son buldu

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Amine Masal Kiraz'ın anne ve babası, dünyaya gözünü açtığı günden beri her beslenmenin ardından aralıksız öksürük krizine giren bebeklerini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Çocuk acil servisinde ilk tetkikleri yapılan Masal, öksürmesinin nedeninin tespit edilebilmesi için çocuk cerrahi bölümüne gönderildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Sorumlusu Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve ekibi tarafından yapılan araştırma sonucunda Masal bebeğin, yemek ve nefes borusu arasında birkaç milimetrelik kanal bulunduğu ve beslenirken anne sütünün buradan geçerek akciğere ulaşması nedeniyle sürekli öksürdüğü tespit edildi.

Doç. Dr. Çelebi ve ekibi, Masal bebeğin yemek ve nefes borusu arasında yer alan kanalı her iki taraftan 6 saat süren ameliyatla onardı.

Tıp literatüründe çok nadir görülen bir durumla karşılaşan Masal bebek, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığı kavuşup taburcu edildi.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Süleyman Çelebi, hastanın 10 gün önce beslendikten sonra sürekli öksürme şikayetiyle getirildiğini söyledi.

Hastanın birçok hastane dolaştığını ve farklı tedaviler uygulandığını ancak hiçbirine yanıt vermediğini belirten Çelebi, "Hastanın reflü olabileceği düşünceyle mide filmini çektik ama reflü olmadığını tespit ettik. Ardından 'yutma dikfonsiyonu' dediğimiz beslendikten sonra yutarken nefes borusuna kaçırma nedeniyle öksüreceğini düşündük." diye konuştu.

- "Milyonda bir görülen bir durum"

Doç. Dr. Çelebi, öksürüğün nedenini tespit için Masal bebeğe yutma filmi çektiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Filmde, bebeğin öksürmesine neden olan şeyin yutma bozukluğu olmadığını ve yutaktan yemek geçerken yemek borusu ile nefes borusu arasında doğuştan olan, bronşlara yakın bir noktada birkaç milimetrelik bir kanal bulunduğunu belirledik. Ancak bunu da teyit etmek gerekiyordu. Bu nedenle nefes ve yemek borusuna aynı anda girerek bu kanala baktık. Yemek borusuna verdiğimiz maviye boyanmış sıvının mideye geçeceği anda farklı bir kanalla bronşlara açıldığını, akciğere giden besinin de öksürmeye neden olduğunu tespit ettik. Bu durum bebeğin sağlığını oldukça etkiliyordu. Bu kanalın da kapatılması gerekiyordu."

Bebekte karşılaştıkları durumun tıp literatüründe milyonda bir görüldüğünü vurgulayan Çelebi, "Kanalın olduğu yer, ana damarların olduğu bölge olduğu için tehlikeli bir yerdi. Uzman arkadaşlarımızla kanalın hem yemek hem de nefes borusunda olan kısmını 6 saat süren ameliyatla onardık. Çok nadir bir ameliyat olduğu için aynı noktayı bir süre takip ettik. Ameliyattan sonra dördüncü gün bebeğe boyalı besin verdik ve nefes borusuna besinin kanaldan kaçmadığını, bebeğin refleks aksının düzeldiğini, şikayetlerinin geçtiğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eski halinden eser kalmadı"

Dr. Birgül Karaaslan ise ameliyattan sonra bebeğin sağlık durumunun gayet olduğunu anlattı.

Bebeği farklı günlerde farklı şekillerde beslediklerini vurgulayan Karaaslan, "Bebeğimiz şu anda normal bir bebek gibi besleniyor. Artık her beslenmeden sonra öksürmüyor. Onu sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Baba Zeki Kiraz da Masal ilk doğduğu andan itibaren çok zor bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Bebeğin ilk çocukları oldukları için çok korktukları anlatan Kiraz, şunları kaydetti:

"Masal her beslenmeden sonra sürekli öksürüyordu. Bu durum bizi çok endişelendirdi. Neden böyle olduğunu bir türlü anlayamadık. Ardından hemen hastaneye getirdik. Yapılan araştırmadan sonra nefes ile yemek borusu arasında bir kanalın olduğunu belirlediler. Bunun üzerine korku ve endişe yaşadık. Ameliyattan sonra sağlık durumu oldukça iyi. Eski halinden eser kalmadı ve sağlığına kavuştu. Kızımızı sağlığına kavuşturan doktorlarımıza teşekkür ediyorum."