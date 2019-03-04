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Bulgaristan'ın Yambol kentinde kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske Festivali ilgi çekti.
AA'nın haberine göre antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan bugüne taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan "kötü ruhları uzaklaştırmak" geleneğini canlandırdı.
Yambol Belediyesinin düzenlediği festivalde Tunca Nehri yanındaki şehir parkında toplanan maskeli gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattıkları gösterilerini jüriye beğendirmeye çalıştı.
El yapımı “kuker” maskeler ve üzerlerindeki çanlarla gösterilerini sunan grupların, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çıkardıkları sesler dikkati çekti.
Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.
Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festival turizmde çekim noktası haline geldi.
Özellikle Türkiye'den son yıllarda tur şirketlerinin paketlerine aldığı festival fotoğraf sanatçıları içinse önemli görseller sunuyor.
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