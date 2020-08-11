Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı - İSTANBUL

AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir camide imam olarak görev yapan Hasan Ş. ile cami görevlisinin, cami içerisinde maske takmadığı için uyarıda bulundukları otopark çalışanı tarafından darbedilmeleri ve 9 Ağustos'ta haber için otoparka giden basın mensuplarına saldırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Polis, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen İsmail Ö, Faik P. ve Hamza T'yi dün gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.