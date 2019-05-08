Ramazan ayının başlaması ile birlikte birçok araştırılan ve merak edilen konular var. Bu konular arasında yer alan "maske yapmak orucu bozar mı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, maske yapmak orucu bozar mı? İşte yanıtı...

MASKE YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken yüze maske yapmak orucu bozmaz. Çünkü maske, yalnızca derinin üst kısmına uygulanır, hiçbir şekilde gıda olarak kabul edilmez ve derinin altına geçmez. Bu nedenle oruçluyken yüze maske yapmakta herhangi bir sakınca yoktur.