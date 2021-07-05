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Haberler Sağlık
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Maske yasağı ne zaman bitecek 2021? Maskeler ne zaman çıkarılacak? Bakan Fahrettin Koca tarih verdi

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamada ciddi yükseliş sonrası gözler maskelerin çıkarılacağı tarihe çevrildi. Yurdun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaş maske yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtını arıyor. Konuya ilişkin Bakan Koca tarih verdi...

Maske yasağı ne zaman bitecek 2021? Maskeler ne zaman çıkarılacak? Bakan Fahrettin Koca tarih verdi

Dünyayı etkileyen ve tedbirlerle önüne geçilmeye çalışılan koronavirüs salgınında, aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Koronavirüsle birlikte günlük hayata giren ve salgınla mücadelede büyük öneme sahip maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oluyor.

BAKAN KOCA TARİH VERDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret

"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.

Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."

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