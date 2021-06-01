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Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Günlük hayatımızın önemli bir parçası olan ve bizi koronavirüsten koruyan maskeleri ne zaman bırakacağız, koronavirüs ne zaman bitecek herkesin en çok merak etttiği başlıklar. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı, maske takma zorunluluğunun kalkabileceği tarihi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da maske takma zorunluluğu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mâlum maske, mesafe, hijyen. Bu üç başlıkta sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa arada mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek, maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bu da tabii baştan beri söylendiği gibi 1,5 metre idi. Buna dikkat edildiği zaman maskeden kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak. 'Şu tarihten itibaren, şu, şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edildiği takdirde maskeyi çıkarabiliriz' diye." dedi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca, "Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek" dedi.

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