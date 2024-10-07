Maskeli hırsızlar fena faka bastı: Yazıyı okumayan hırsızlar, bilezikleri altın sanıp çaldı

Mimar Sinan Caddesi'nin kentin en işlek caddesi olduğunu söyleyen Arıkaya, "Burası yaklaşık olarak bütün kuyumcuların ve bankaların olduğu en işlek ve gözde cadde. Cesaret edip nasıl böyle bir işlem yaptılar bilmiyorum. Burada sesin duyulmaması, 15-16 kere üst üste cama vurarak kırması ve sesin duyulmamasını anlamadım açıkçası. Bir kere alıyorlar, son anda vatandaşların sesini duyup kaçıyorlar. Ben 30 yıldır bu cadde üzerinde esnaflık yapıyorum, daha önce böyle bir olay duymadım" şeklinde konuştu.