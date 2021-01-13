Boynunda fuları bulunan ünlü aktörün onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken bu davranışı da sergilememesi çalışanları şaşırttı.

Willis, kendisinden eczaneden çıkmasının istenmesinin ardından dışarıda da paparazziler tarafından görüntülendiğinde maske takmamaya devam etti. Kendisinden açıklama yapması istenen Willis, konuşmamayı tercih etti.