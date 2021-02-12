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Maskesiz İrem Derici: Şikayet edin!

Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici, uyarılar karşısında, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" dedi

Maskesiz İrem Derici: Şikayet edin! - Magazin haberleri
İrem Derici: Şikayet edin!
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DHA

Önceki gün Caddebostan Sahili'nde piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. Derici, kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ardından, "Siz bir yasak, bir şikayet görüyorsanız en yakında bir Bakanlık arayın. Onlar çözsün, size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin, oraya şikayet edin" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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