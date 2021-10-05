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Polisi görünce yüzünü böyle sakladı 0:00 / 0:00

İHA

Bolu’da, korona virüs vakalarının son günlerde hızlı artış göstermesi ve öğrencilerin de gelmesiyle birlikte nüfus artışının yaşanmasının ardından kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler caddede yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

POLİSİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Maskesini elinde taşıyan bir vatandaş polis ekiplerini görünce önce yüzünü şapkayla gizleyerek kaçmaya çalıştı. Polisin kendisini farkettiğini anlayan vatandaş daha sonra yapılan uyarıyla birlikte elindeki maskesini taktı.

KOPTU DEDİĞİ MASKESİ CEBİNDEN ÇIKTI

Bisikletiyle caddede ilerleyen maskesiz bir genci durduran ekipler, gençten maskesini takmasını istedi. Gencin maskesinin koptuğunu söylemesi üzerine polis memuru şahsın cebindeki maskeyi gördü. Polisin maskeyi işaret etmesi üzerine genç cebinden çıkardığı maskeyi takarak uzaklaştı.