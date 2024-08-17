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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mastercard çalışan sayısını yüzde 3 azaltıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Mastercard çalışan sayısını yüzde 3 azaltıyor

        Mastercard, küresel personel sayısını yüzde 3 oranında azaltıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personelin etkileneceği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:27
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        Küresel çalışan sayısını yüzde 3 azaltıyor
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        ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel personel sayısını yüzde 3 oranında azaltıyor.

        Mastercard sözcüsünün açıklamasında, yakın zamanda organizasyonel değişiklik planının duyurulduğu anımsatılarak, büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatlara yatırımı mümkün kılacak kapasiteyi açığa çıkarmak için bölge ve işletmelerin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

        Bu değişiklikler yapılırken kaynakların büyüme alanlarına yeniden dağıtılmasının planlandığı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu eylemlerin şirketin personelinin yüzde 3'ünü etkileyeceği belirtildi.

        Açıklamada, etkilenen çalışanlara bildirimlerin çoğunun üçüncü çeyrekte tamamlanmasının beklendiği ve söz konusu çalışanlara destek sağlanacağı kaydedildi.

        ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personelin etkileneceği ifade edildi.

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