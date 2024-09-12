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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mastercard'dan 2,65 milyar dolarlık satın alma - İş-Yaşam Haberleri

        Mastercard'dan 2,65 milyar dolarlık satın alma

        ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, siber güvenlik şirketi Recorded Future'ı 2,65 milyar dolara satın almak üzere anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:43
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        Mastercard'dan 2,65 milyar dolarlık satın alma
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        ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard'dan yapılan açıklamada, Recorded Future'ın Insight Partners'tan 2,65 milyar dolara satın alınmasına yönelik anlaşmayla şirketin siber güvenlik hizmetlerini genişlettiği kaydedildi.

        Recorded Future'ın, 45 ülkenin hükümeti ve Fortune 100 şirketlerinin yarısından fazlası dahil 75 ülkede 1900'den fazla müşterisi olduğu aktarılan açıklamada, satın almanın Mastercard'ın kimlik, dolandırıcılığı önleme, gerçek zamanlı karar alma ve siber güvenlik hizmetlerine katkıda bulunacağı vurgulandı.

        Açıklamada, satın alma işleminin ​​​​​​​2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

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