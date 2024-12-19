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        Haberler Ekonomi Para Mastercard ve Dgpays'ten iş birliği - Para Haberleri

        Mastercard ve Dgpays'ten ortaklık

        Mstercard ve Dgpays Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da pazarların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ödeme teknolojilerini ve sadakat çözümlerini birlikte geliştirmek üzere iş birliğine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:26
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        Mastercard ve Dgpays'ten ortaklık
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        Mastercard, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) genelinde tüketiciler ve işletmeler için dijital ödeme çözümlerinin kullanımını artırmak amacıyla, finansal teknoloji sağlayıcısı Dgpays ile stratejik bir ortaklık yaptığını duyurdu.

        Bu ortaklık kapsamında Mastercard ve Dgpays, bölgedeki pazarların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ödeme teknolojilerini ve sadakat çözümlerini birlikte geliştirecek. Bu girişim, dijital ödemelere erişimi kolaylaştırmaya, güvenli ve pratik çözümler sunarak tüketiciler ve işletmeler arasında güven inşa etmeye odaklanacak.

        "İNOVASYON PLATFORMU YARATIYORUZ"

        Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Dimitrios Dosis “Dgpays ile iş birliğimiz, Mastercard’ın işletmelere ve tüketicilere güvenli, sorunsuz ve yenilikçi ödeme çözümleri sunarak dijital ekonomiyi ileriye taşıma hedefinde önemli bir adımdır. Mastercard’ın küresel ağı ile Dgpays’in yerel uzmanlığını birleştirerek, EEMEA bölgesinde ödemelerin yapılma ve deneyimlenme şeklini dönüştürecek bir inovasyon platformu yaratıyoruz. Bu iş birliğinin mümkün olmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne değerli destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

        Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu “Mastercard’ın stratejik bir ortak ve yatırımcı olarak şirketimize katılmasından gurur duyuyoruz. Bu önemli dönüm noktası, dijital ödeme alanında inovasyon ve kapsayıcılık konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Birlikte erişimimizi genişletmeye ve hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarlardaki müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik öncü çözümler sunmaya hazırız. Mastercard’ın eşsiz uzmanlığı ve küresel ağı, bize etkimizi ölçeklendirirken ve dönüştürücü çözümler sunarken çok büyük bir değer katacak” değerlendirmesinde bulundu.

        Ortaklık kapsamında, Mastercard Dgpays’e azınlık hissesi yatırımı yaptı.

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