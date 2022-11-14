Mastercard ve TEPAV KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü İçin El Ele Verdi

KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için,

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Mastercard iş birliğinde yürütülen “KOBİ’lerin E-Karnesi” kobiekarne.tepav.org.tr/ projesi başladı.

KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedefleyen “KOBİ’lerin E-Karnesi” projesinde ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, TEPAV ile bir araya geldi. Proje kapsamında her bir KOBİ’yi kendine özel dijital dönüşüm içeriklerine yönlendirecek bir araç geliştirilmesi hedeflendi. Bu aracın geliştirilmesi için KOBİ’lerin farklılıklarını belirlemek ve benzer ihtiyaçlara sahip olanları gruplandırmak amacıyla bir E-Karne anketi tasarlandı. E-Karne anketi, KOBİ’lerin kendi dijitalleşme seviyelerini ölçebileceği ve sonucuna göre işletmelerinin dijital dönüşümü için doğru adımları atmalarına yardımcı olacağı ücretsiz çevrim içi bir test imkânı sunuyor. KOBİ’ler, test sonucunda işletmelerine özel olarak ortaya çıkan e-karne raporu ile kendi dijital seviyelerini bulundukları il, sektör ve ölçekteki işletmelerle karşılaştırmalı olarak görebilecek, Mastercard’ın ticari kart sahiplerine yönelik hazırladığı MasterKOBİ platformundan dijital dönüşüm için ihtiyaç duydukları ürün ve servisleri indirimli ya da ücretsiz olarak temin edebilecekler. Ayrıca platformda, Microsoft, Amazon, Huawei, Logo İşbaşı, NeSatılır.com, Octet ve daha birçok markadan özel avantajlı dönüşüm destek tekliflerinden yararlanabilecekler.

Projede- KOBİ’ye özel dijital çözüm önerileri sunmak üzere tasarlanan altyapı bir test olarak kurgulandı. E-karne testinin sonucunda belirlenen gelişim alanlarına yönelik öneriler KOBİ’ye özel; e-ticarete girişten müşteri ilişkileri yönetimine (CRM), üretim planlamadan e-fatura yönetimine kadar pek çok alanda fırsatlar ve teklifler ile zenginleştirildi. Mastercard ve TEPAV hazırladıkları internet sitesi* ile dijital alanda gelişimini sürdürmek isteyen KOBİ’leri teste katılmaya ve tespit edilen alanlarda kendilerine özel derlenmiş tekliflerden faydalanmaya davet ediyor.

Ankete katılmak için; https://kobiekarne.tepav.org.tr/