MasterChef heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam MasterChef 15. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 16. bölümde geçtiğimiz akşam belirlenen eleme adaylarınden biri elenecek. Peki; MasterChef'te hangi yarışmacılar eleme adayı oldu. İşte MasterChef 15. bölüm eleme adayları...

MasterChef eleme adayları:

HAKAN ile DORUK oldu

MASTER CHEF GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef, geçtiğimiz hafta eleme potasındaki Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem eleme oyunu için yemeklerini yapıyor. Eleme yemeği olarak midye dolma seçildi. Murat en iyi midye dolmayı yaparak yarışmada kalmaya devam etti. İkinci en iyi midye dolmayı Doruk yaptı. Doruk böylece yarışmaya devam etmeye hak kazandı. MasterChef yolculuğuna devam edecek yarışmacı Eslem oldu. Böylece Atakan elenmiş oldu.

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