MasterChef heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam MasterChef 16. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 16. bölümde haftanın elenen ismi jüri kararı ile belli oldu. Peki; MasterChef'te hangi yarışmacı elenen isim oldu. İşte MasterChef 16. bölüm haftanın elenen yarışmacısı...

MASTERCHEF 16. BÖLÜM ELENEN İSMİ

MaasterChef 16. bölüm eleme heyecanına sahne oldu. Kıyasıya rekabete sahne olan son bölümde jürinin oylarıyla elenen isim belli oldu.

MasterChef 16. bölüm elenen isim: DORUK

MASTER CHEF GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef, geçtiğimiz hafta eleme potasındaki Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem eleme oyunu için yemeklerini yapıyor. Eleme yemeği olarak midye dolma seçildi. Murat en iyi midye dolmayı yaparak yarışmada kalmaya devam etti. İkinci en iyi midye dolmayı Doruk yaptı. Doruk böylece yarışmaya devam etmeye hak kazandı. MasterChef yolculuğuna devam edecek yarışmacı Eslem oldu. Böylece Atakan elenmiş oldu.

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