MasterChef'te 2. ceket sahibini buluyor! 17 Aralık MasterChef 2. ceketi kim aldı?
MasterChef 2024'te finale adım adım! İkinci ceketin sahibinin netlik kazanacağı akşamda yarışmacılardan ilk etapta reyhan ve kerevit ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Metin Yavuz ise ikinci etap için soğanlama tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 17 Aralık 2024 Salı MasterChef 2. ceketi kim aldı? 17 Aralık MasterChef 2. ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 17 Aralık Salı MasterChef'te 2. ceketin sahibi...
MasterChef'te ilk ceketin sahibi Beyza olurken, ikinci ceketin sahibi 17 Aralık Salı akşamı netlik kazanacak. Yarışmacılar 17 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 2. ceketi kim kazandı, ikinci ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 2. CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?
Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI, 1. CEKETİ KİM ALDI?
MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterdi. İlk 6'ya giren ve ilk ceketin sahibi olan yarışmacı şeflerin puanlaması sonucunda Beyza oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te en başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya girerek hafta boyu dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?
Kerem
Şirin
Onur
Beyza
Erim
Semih
Eda
MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?
MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.