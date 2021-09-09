MasterChef 2021’in üçüncü haftasında kurulan takımlar, dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynandı. Sokak yemekleri konsepti ile oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak merak ediliyordu. Haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. 8 Eylül MasterChef 61. bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyun öncesinde iki takım yarışmacıları arasında yaşanacak iddialı atışmalar dikkat çekti. Dokunulmazlık oyunu konsepti olan sokak yemekleri menüsünde şu yemekler yer alıyor; balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı. Bu yemekleri yapması için takımlara yetmiş dakika süre verildi.

Dokunulmalık oyunu öncesinde Mavi takıma kullanmak istediği avantaj soruldu. Mavi takımın kararı, Kırmızı takımdan bir yarışmacının çıkarılması şeklinde oldu. Kararı verecek olan Safanur, ilk olarak takıma sordu. Mert, yapılacak yemeklerde zayıf olduğunu söyledi. Bu nedenle Kırmızı takımın oyundan çıkardığı isim Mert oldu.

Süre sonunda şefler, yapılan yemekleri tek tek tadımını yaptı. Oybirliği ile verilen karar sonucunda hangi yemekte hangi takımın kazandığı açıklandı. Açıklanan altı yemekte Mavi takım ve Kırmızı takım 3-3 berabere kaldı. Kazanan takımı belirleyecek yemek ise Bici Bici tatlısı oldu. Bu tatlıda daha başarılı olan Mavi takım, MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yapılması istenen yemek, Danilo şefin imza tabağı A Tutto Salmone oldu. 45 dakika süre sonunda sadece iki yarışmacı tam olarak tabağı yaptı ve diğer yarışmacıların tabakları eksik malzemeleri nedeniyle değerlendirilmedi. Tam olarak yapan Hamza ile ibrahim idi. Bu iki yarışmacı arasından daha başarılı olan Hamza, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef yeni bölümde ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi. Sonrasında toplanan konseyde oylama sırasında yarışmacılar arasında sert tartışmalar yaşandı. Altı yarışmacı arasında yapılan oylama sonucunda Dilara 4, Safanur 5 kez isimleri yazıldı. Son olarak Hamza'nın vereceği oylar ile haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Safanur oldu.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef 2021 yeni bölümde kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım kaptanı belli oldu. Kazanan isim Hasan, bir hafta boyunca rakip olacağı Kırmızı takım kaptanı olarak Safanur seçti. İki kaptanın seçimi ile yeni haftanın takım kadroları şu şekilde oldu;

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Sergen, Eren, Şükrü, Tahsin, Mustafa, Milhan, Tunahan

KIRMIZI TAKIM: Safanur (Kaptan), İbrahim, Burcu, Emre, Dilara, Azize, Mert, Hamza