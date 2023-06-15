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Masterchef Yağız Özçelik kimdir? 2023 MasterChef Yağız nereli ve kaç yaşında?

Masterchef'in yeni sezonu başlıyor. Birçok aday aşçının yarışacağı programda Yılmaz Öztürk, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna bu sezon jüri koltuğunda oturacak. Yeni sezonun yarışmacılarından biri olan Yağız Özçelik, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, All Star Masterchef ve Yağız Özçelik hakkında detaylar...

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  • Masterchef 2023 All Star yarışmacısı Yağız Özçelik kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? MasterChef Yağız nerelidir, hayatı?

    Masterchef'te yeni bir sezon daha başlıyor. Bu sene Masterchef All Star olarak isimlendirilen programda, daha önce yarışan yarışmacılar tekrar ekranlara gelecek. Uzun rekabetlerden ve zorlu oyunlardan sonra bir kişi Masterchef olmak için hak kazanacak. Bu sene jüri koltuğunda Yılmaz Öztürk, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alacak. Peki, yeni yarışmacılardan olan Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte, Yağız Özçelik'in hayatı...
  • Masterchef 2023 All Star yarışmacısı Yağız Özçelik kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? MasterChef Yağız nerelidir, hayatı?

    YAĞIZ ÖZÇELİK KİMDİR?

    Aslen Düzceli olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik'in ailesi hayvancılıkla uğraşıyor. Yağız, ilk ve orta öğretimin ardından ticaret lisesine yazılmış fakat turizm lisesine gitmek istediği için ticaret lisesini bırakarak Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçiş yapmış ve eğitimini burada tamamlamıştır.
  • Masterchef 2023 All Star yarışmacısı Yağız Özçelik kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? MasterChef Yağız nerelidir, hayatı?

    Akabinde, Bolu'da aşçılık okuyan Yağız, eğitim hayatının yanı sıra aşçılık mesleğini de sürdürmektedir ve ailesine yardım ederek hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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