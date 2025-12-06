MasterChef’in bu sezonki iddialı yarışmacılarından Sezer Dirican, adını finale yazdırarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya katılmadan önce de profesyonel aşçılık yapan Dirican, 7 yıldır mutfakta aktif olarak çalışan genç bir şef. Kariyeri boyunca çeşitli restoranlarda görev alan ve istasyon şefliği yapan Sezer Dirican’ın hayatı, yaşı ve memleketi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SEZER DİRİCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve 30 yaşında, aslen Amasya doğumludur. Profesyonel aşçılık yapmaktadır ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışmaktadır. İstanbul'dan MasterChef Türkiye yarışmasına katılmıştır. Kariyerinde çeşitli restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev yapmıştır.

Sezer Dirican, MasterChef Türkiye'ye ilk kez 2024 sezonunda katılmış, ancak üçlü düellolarda yarışmaya veda etmiştir. 2025 sezonunda ise yarışmaya tekrar katılarak başarılı performansıyla ana kadroya girmeyi başarmıştır. Yarışmadaki güçlü yönleri arasında teknik bilgisi, yaratıcılığı, disiplinli çalışma tarzı ve deniz ürünleri konusundaki ustalığı yer almaktadır.