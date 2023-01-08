MasterChef'te final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 7 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölüm sonrasında finale bir adım daha yaklaşıldı. Kıvanç ve Metin yarı finale yükselirken, diğer yarı finalistler de belli oldu. Peki, "MasterChef 7 Ocak Cumartesi günü elenen yarışmacı belli oldu mu, kimler yarı finale kaldı?" İşte 7 Ocak MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...