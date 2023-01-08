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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef son bölümde neler oldu? 8 Ocak MasterChef'te yaşananlar

MasterChef büyük final için heyecanlı rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Finale doğru yaklaşırken bir şef adayı hayallerine veda ederek yarışmadan ayrıldı. Gecede üç etaptan oluşan bir yarışma yapıldı ve gecenin sonunda etapları başarıyla tamamlayan bir şef adayı, bir üst tura geçmeye hak kazandı. İşte, 7 Ocak Cumartesi gün MasterChef'te yaşanan tüm gelişmeler...

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  • MasterChef 8 Ocak'ta neler yaşandı, yarı finalist kim oldu, kim elendi? MasterChef son bölüm

    MasterChef'te final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 7 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölüm sonrasında finale bir adım daha yaklaşıldı. Kıvanç ve Metin yarı finale yükselirken, diğer yarı finalistler de belli oldu. Peki, "MasterChef 7 Ocak Cumartesi günü elenen yarışmacı belli oldu mu, kimler yarı finale kaldı?" İşte 7 Ocak MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef 8 Ocak'ta neler yaşandı, yarı finalist kim oldu, kim elendi? MasterChef son bölüm

    MASTERCHEF 3. YARI FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye'de 3. yarı finalist 3 etaplı oyununun sonucunda, şefler tarafından yapılan oylama ile belli oldu. Son yarı finalist Ayaz oldu.
  • MasterChef 8 Ocak'ta neler yaşandı, yarı finalist kim oldu, kim elendi? MasterChef son bölüm

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef'de en başarısız tabağı yapan isim 4. olarak MasterChef hayallerine veda etti. Elenen isim 3. yarı finalistin belli olmasının ardından netlik kazandı. MasterChef'i 4. olarak tamamlayan Görkem elenen isim oldu.
  • MasterChef 8 Ocak'ta neler yaşandı, yarı finalist kim oldu, kim elendi? MasterChef son bölüm

    MASTERCHEF 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef'te ikinci yarı finalist 3 etaplı oyunun sonucunda jüri değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından son üçe kalan ikinci isim Metin oldu.
  • MasterChef 8 Ocak'ta neler yaşandı, yarı finalist kim oldu, kim elendi? MasterChef son bölüm

    MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef'te ilk yarı finalist 3 etaplı oyunun sonucunda jüri değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda son 3'e adına yazdıran yarışmacı Kıvanç olmuştu.
  • MasterChef 8 Ocak'ta neler yaşandı, yarı finalist kim oldu, kim elendi? MasterChef son bölüm

    MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR KALDI? 

    Metin

    Kıvanç

    Ayaz

    Görkem

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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