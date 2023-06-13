MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Alican Sabunsoy hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Alican Sabunsoy biyografisi...