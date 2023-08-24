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        Haberler Magazin MasterChef Alican sevenlerini endişelendirdi! Hastalığını duyurdu!

        MasterChef Alican sevenlerini endişelendirdi! Hastalığını duyurdu!

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sene Allstar konseptiyle seyirci karşısına çıktı. Yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olan Alican Sabunsoy, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde hastalığından bahsederek sevenlerini endişelendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:37
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        MasterChef 2019 sezonunda yarışan ve ikincilik unvanını alan Alican Sabunsoy MasterChef All Star'a yedek kadrodan dahil olmuştu. Sabunsoy geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde doğuştan bir hastalığa sahip olduğunu ve zaman zaman atak geçirdiğini söyledi.

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        Alican, "Çok talihsizlikler yaşadım burada." diyerek söze girdi. Mehmet Şef, "Neler onlar mesela?" diye sordu. Alican açıklamalarına şu ifadelerle devam etti; "Şefim çok fazla rahatsızlandım. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Bu benim motivasyonumu fazlasıyla düşürüyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık. Bununla ilgili çok zamansız atak geçirebiliyorum. Onunla alakalı şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşüyor. Beynim gidiyor."

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        Bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyen Mehmet Şef'in yanıtı üzerine Sabunsoy: "Çok dile getirmek istemiyorum. Bu bahane değil zaten. Çünkü yıllardır psikologlar, 'Mesleğin çok stresli. Bunu bırak' diyorlar. Bırakamayız bu saatten sonra. Benimde üst üste rahatsızlıklarım olunca... Bu hastalık doğduğumdan beri var. Ama sıkıntı yok, ayakta kalmaya devam." dedi.

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        Somer Şef ise geçmişte yarıştığı 2019'un finaliyle ilgili: "Biraz daha geriye gideceğim. 2019 finalinde de biraz rahatsızdın. Yine aynı hastalıktan mı?" diye sordu. Alican, "Evet. Stres olunca direkt atak geçiriyorum. Stres yapmamaya çalışıyorum. Hastalığımın adı herediter anjioödem. Fazla bilinmiyor ama çok tehlikeli bir rahatsızlık. Ailemde yok sadece bende var" dedi.

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        HEREDİTER ANJİÖDEM NEDİR?

        Kandaki “C1 inhibitör” miktarının azlığı ya da işlevinin bozulmasıyla ortaya çıkan "Herediter anjioödem" asimetrik olarak yerleşim gösteren, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın deride ve iç organlarda şişlik (ödem) ile seyredebilen bir hastalıktır. Kaşıntının yerine ağrı ve gerginlik hissi ön plandadır.

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        HEREDİTER ANJİÖDEM BELİRTİLERİ NELER?

        Hastalığın en belirgin belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

        Vücudun değişik bölgelerinde şişlik (yüz, dudaklar, ağız, boğaz, el, kol, bacak ve genital).

        Karın ağrısı (kramp tarzında olabilir)

        Bulantı ve kusma

        Nefes almada zorluk (nefes borusu tıkandığında)

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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