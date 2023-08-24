MasterChef Alican sevenlerini endişelendirdi! Hastalığını duyurdu!

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Alican, "Çok talihsizlikler yaşadım burada." diyerek söze girdi. Mehmet Şef, "Neler onlar mesela?" diye sordu. Alican açıklamalarına şu ifadelerle devam etti; "Şefim çok fazla rahatsızlandım. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Bu benim motivasyonumu fazlasıyla düşürüyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık. Bununla ilgili çok zamansız atak geçirebiliyorum. Onunla alakalı şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşüyor. Beynim gidiyor."