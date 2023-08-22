MasterChef All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kırmızı mı mavi mi? 22 Ağustos 2023 MasterChef dokunulmazlık oyunu galibi belli oldu mu?

MasterChef All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kırmızı mı mavi mi? 22 Ağustos 2023 MasterChef dokunulmazlık oyunu galibi belli oldu mu?

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MasterChef All Star'da rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta yarışmaya veda eden isim Rıfat olmuştu; şimdi de programda bir kişi daha ana kadroya girdi ve takımlar belirlendi. Bu akşam ekrana gelen bölümde ise kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan tüm gelişmeler...