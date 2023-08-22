MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak?
Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Kırmızı ve mavi takım, jüri üyelerince belirlenen yemekler doğrultusunda yarışacak ve gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanırken, diğer takım kendi arasında yarışacak.
MasterChef All Star'da rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta yarışmaya veda eden isim Rıfat olmuştu; şimdi de programda bir kişi daha ana kadroya girdi ve takımlar belirlendi. Bu akşam ekrana gelecek bölümde ise kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarışacak. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan tüm gelişmeler...
21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dâhil olan yarışmacı 2021 Finalisti Hasan oldu.
21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te takım kaptanları belirlendi. Buna göre; kırmızı takımın kaptanı Sergen, mavi takımın kaptanı ise Tahsin oldu.