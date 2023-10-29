MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 29 Ekim MasterChef kim elendi?
MasterChef All Star Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca eleme potasına giden yedi yarışmacı eleme gecesinde karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan, eleme akşamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılına özel bir pasta yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı bu akşam hayallerine ve yarışmaya veda edecek. İşte 29 Ekim 2023 Pazar MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı...
MasterChef'te finale doğru yaklaşılırken rekabet dozu artarken, tansiyon yükseliyor. Birbirinden zorlu tarifleri ve farklı sunumları ile MasterChef yarışmacıları eleme gecesinde kıran kırana bir mücadele için tezgah başına geçiyor. Peki, "29 Ekim MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan son gelişmeler ve yarışmaya veda eden isim...
MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Metin
Barbaros
Batuhan
Tanya
Cemre
Esra
Tahsin
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Mavi takımın yarışmacıları Cemre, Alican, Batuhan, Metin, Esra, Barbaros, Tanya ve Kıvanç oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Kırmızı takımın yarışmacıları Dilara, Hasan, Tahsin, Tolga, Barış, Ayaz, Sergen ve Eren oldu.
29 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinin konsepti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılına özel bir pasta oldu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı bu akşam hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz