MasterChef All Star'da kim elendi? 20 Ağustos MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef son bölümde yaşananlar

MasterChef All Star'da kim elendi? 20 Ağustos MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef son bölümde yaşananlar

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Dün akşam yayınlanan bölümle beraber eleme potası netleşti ve sıra eleme oyununa geldi. Yarışmacıları bekleyen zorlu etaplar sonrasında bir isim daha yarışmaya veda edecek. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan son gelişmeler ve potadaki isimler...