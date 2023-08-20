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        Haberler Televizyon MasterChef All Star'da kim elendi? 20 Ağustos MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef son bölümde yaşananlar

        MasterChef All Star'da veda eden isim kim olacak?

        TV8 ekranlarında meydana gelen MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Bu akşam ekranlara gelecek bölümde bir kişi yarışmaya ve şef olma hayallerine veda edecek. Dün akşam yayınlanan bölümle beraber potaya giren bir isim daha belli oldu. İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 19:58
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        Dün akşam yayınlanan bölümle beraber eleme potası netleşti ve sıra eleme oyununa geldi. Yarışmacıları bekleyen zorlu etaplar sonrasında bir isim daha yarışmaya veda edecek. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan son gelişmeler ve potadaki isimler...

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        19 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dün akşam ekranlara gelen MasterChef'te yarışmacılar Kilis mutfağından Kilis tava yemeği ile yarıştı. İzzet Usta yemek hakkında detayları paylaşırken yarışmacılar arasında heyecan sürdü. MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Ayaz oldu.

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        MASTERCHEF ELEME POTASI NETLEŞTİ!

        MasterChef eleme adayları sırasıyle şöyle; Esra, Sergen, Sefa, Rıfat, Azize, Alican ve Ayaz oldu.

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