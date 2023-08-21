MasterChef All Star'da kim elendi? İşte son bölümde yaşananlar
MasterChef All Star tüm heyecanıyla sürüyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde aday şefler yine zorlu etaplarda karşı karşıya geldi. Aralarından bir kişi diğerlerine göre daha başarısız bir tabak çıkarınca hem hayallerine hem de yarışmaya veda etti. İşte, MasterChef'te yaşananlar ve elenen yarışmacı...
Adım adım finale doğru yaklaşan MasterChef All Star'da dün bir isim daha yarışmaya veda etti. Her gün artan rekabet sonrasında yarışmacılar arasında ipler de geriliyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde haftanın mavi takım kaptanı olmak için yarışacak şefler, lezzetli tabaklar çıkarmaya çalışacak. İştei tüm detaylar...
19 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
19 Ağustos akşamı ekranlara gelen MasterChef'te yarışmacılar Kilis mutfağından Kilis tava yemeği ile yarıştı. İzzet Usta yemek hakkında detayları paylaşırken yarışmacılar arasında heyecan sürdü. MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Ayaz oldu.
20 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?
MasterChef eleme adayları sırasıyle şöyle; Esra, Sergen, Sefa, Rıfat, Azize, Alican ve Ayaz oldu. 20 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu