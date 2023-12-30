Haberler Televizyon MasterChef All Star'da son 5 yarışmacı! 30 Aralık MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu mu?

MasterChef'te son 5 yarışmacı! 30 Aralık MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak yeni bölümde bir yarışmacı 5. olarak yarışmaya veda edecek. Üç etaptan oluşacak olan gecede şefler yarışmacılardan ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en az puanı alan yarışmacı elenmiş olacak. İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 20:04 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:04 facebook

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MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 yarışmacı arasına girmek için tezgah başına geçecek. Üç etabın sonunda en az puanı alan yarışmacı hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Peki "30 Aralık MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ? MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oluyor. Üç etaptan oluşacak oyunun sonunda en az puanı alan yarışmacı 5. olarak yarışmaya veda edecek. Son 4'e kalan yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.