MasterChef All Star'da son yedek yarışmacı kim oldu? 9 Temmuz MasterChef'te yedekler kimler?
MasterChef All Star yarışmasında ana kadro geçtiğimiz günlerde tamamlandı, ilk yedekler de belli olduktan sonra bu akşam MasterChef ekranlarında son yedek isim de açıklandı. Son yedek yarışmacının da belli olması ile MasterChef All Star sezonu resmen başladı. İşte, 9 Temmuz Pazar MasterChef son yedek yarışmacısı...
MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Ana kadro tamamlanırken geçtiğimiz günlerde yedek isimlere dahil olmak için yarışmacılar kıran kırana bir mücadele verdi. 9 Temmuz 2023 Pazar akşamında ise MasterChef All Star Türkiye'nin son yedek ismi belli olacak.
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022
MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR?
MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya girmek için mücadele ediyor. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Azize
Celal
Ebru
Tayfun
Duygu
Hakan
SON YEDEK İSİM KİM OLDU?
MasterChef All Star Türkiye ana kadrosuna girecek son yedek isim Hakan, Duygu, Tayfun, Ebru, Celal ve Azize arasından birazdan belli olacak.