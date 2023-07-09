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MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Ana kadro tamamlanırken geçtiğimiz günlerde yedek isimlere dahil olmak için yarışmacılar kıran kırana bir mücadele verdi. 9 Temmuz 2023 Pazar akşamında ise MasterChef All Star Türkiye'nin son yedek ismi belli olacak.