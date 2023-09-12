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        Haberler Televizyon MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Eylül 2023 MasterChef eleme potasına hangi yarışmacılar gitti?

        MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

        MasterChef All Star yarışma programında dokunulmazlık heyecanı sürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlığı almak için çaba sarf edecek. Yarışmayı takip eden seyirciler dokunulmazlığı kazanan isimleri merak ediyor. Hint yemeklerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler dokunulmazlığı kazanan isimler ve eleme adaylarını potaya gönderilecek. İşte 12 Eylül 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan isim hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:32
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        MasterChef All Star programında haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşanıyor. 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan programın yeni bölümünde gergin anlar yaşanırken dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına gidecek olan yarışmacı netlik kazanacak. 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde mavi takım kaptanı Alican olurken kırmızı takım kaptanı ise Ayaz oldu. Gözler 12 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya çevrildi. İşte 12 Eylül 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilen detaylar...

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        MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 12 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim yarışmanın yeni bölümünün yayımlanmasının ardından açıklanacak.

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        MASTERCHEF ALL STAR 12 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde eleme adayı belli olacak.

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takım kaptanı Alican, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

        Mavi takım

        Alican (Kaptan)

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Esra

        Azize

        Kerem

        Sefa

        Eda

        Kırmızı takım

        Ayaz (Kaptan)

        Tahsin

        Hasan

        Sergen

        Dilara

        Gamze

        Tanya

        Barış

        Batuhan

        11 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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