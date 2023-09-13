MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takım kaptanı Alican, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

Mavi takım

Alican (Kaptan)

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Esra

Azize

Kerem

Sefa

Eda

Kırmızı takım

Ayaz (Kaptan)

Tahsin

Hasan

Sergen

Dilara

Gamze

Tanya

Barış

Batuhan

11 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.